Ausgabestellen für Corona-Tests im Bezirk Braunau

Selbst abgenommene Antigen-Tests in 3G-Bereichen (wie z. B. am Arbeitsplatz) sind derzeit wieder anerkannt: Der Bund stellt allen gewerblichen Betrieben kostenlose Schnelltests inkl. QR-Codes zur Verfügung. "Die Wirtschaftskammer Braunau sorgt dafür, dass diese Tests an die Unternehmen im Bezirk verteilt werden", sagt Kammer-Bezirksstellenleiter Klaus Berer.

Mehrere Ausgabestellen

An folgenden Ausgabestellen können gewerbliche Betriebe die Test-Kits abholen (um telefonische Voranmeldung wird gebeten): bei der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Braunau sowie den Gemeindeämtern Mattighofen, Eggelsberg, Tarsdorf und Aspach. Voraussetzung für die Gültigkeit der Wohnzimmertests ist, dass sie von einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wurden. Dafür steht die Plattform selbsttest.ooe.gv.at/register zur Verfügung. Die Gültigkeitsdauer der Antigen-Tests liegt bei 24 Stunden. Vorhandene Tests und QR-Codes, die noch aus der vergangenen Testphase vorrätig sind, sind weiter gültig.