Hotelzimmer als Lager für Diebesgut genutzt

Zwei Serben im Alter von 23 und 16 Jahren hat die Polizei nach einem versuchten Ladendiebstahl in der Linzer Innenstadt am vergangenen Dienstag festgenommen. Bei den daraufhin durchgeführten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Verdächtigen eine ganze Reihe an Diebstählen verübt hatten. Die dabei erbeutete Ware – Schuhe, T-Shirts, Parfums und Sonnenbrillen – hatten sie im Zimmer eines Linzer Hotels gelagert. Das Diebesgut konnte mittlerweile einigen bereits angezeigten Straftaten zugeordnet und an die Geschädigten zurückgegeben werden.

Die beiden Männer zeigten sich geständig, die Diebstähle begangen zu haben. Dabei gingen sie stets auf dieselbe Art und Weise vor: Während der 23-Jährige mit einer präparierten Umhängetasche die Waren aus den Geschäften gebracht hatte, assistierte der Jüngere als Aufpasser und half, die Beute in das Hotelzimmer zu bringen.

Die beiden Serben gaben auch zu, einzig und allein wegen der Ladendiebstähle nach Österreich gekommen zu sein. Die erbeuteten Gegenstände wollten sie gewinnbringend verkaufen. Der 23-Jährige wurde in die Justizanstalt Linz überstellt. Der 16-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt.

