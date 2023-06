Großbrand in Tischlerei in Taufkirchen: Es war Brandstiftung

Mehr als 250 Feuerwehrleute standen –wie berichtet – in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Grieskirchen im Einsatz, nachdem in einer Tischlerei in Taufkirchen an der Trattnach Feuer ausgebrochen war. Der Großbrand, der erst nach Stunden gelöscht werden konnte, verursachte einen Sachschaden in der Höhe von rund zwei Millionen Euro.

Brandstiftung im Holzlager

Nach intensiven Ermittlungen steht nun die Brandursache fest, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit. Nach der Auswertung des Videomaterials aus sämtlichen Überwachungskameras und nach der Befragung von Zeugen sei eindeutig klar, dass der Brand durch eine Brandstiftung im Bereich des Holzlagers entstanden ist.

Zeuge hatten gegen 22:20 Uhr einen Mann beobachtet, der mit dem Auto zum Betrieb fuhr. Danach dürfte er mittels brennbarer Flüssigkeit einen Holzstapel in Brand gesetzt haben. Während sich das Feuer rasch ausbreitete, ergriff der Mann die Flucht. Obwohl durch die Zeugen sofort über Notruf die Feuerwehr alarmiert wurde, konnte die Produktionshalle nicht mehr vor der Zerstörung durch das Feuer gerettet werden.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittler des Landeskriminalamtes ersuchen um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise werden per E-Mail an LPD-O-LKA@polizei.gv.at oder telefonisch unter der Nummer 059133 40 3333 direkt beim Landeskriminalamt oder bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

