Gesuchte Pkw-Diebe konnten gefasst werden

Die Verbrecher konnten vermutlich, da alle gestohlenen Fahrzeuge mit einem Keyless-Go-System ausgestattet waren, mit einem unbekannten elektronischen Gerät die Fahrzeuge öffnen und in Betrieb nehmen. Da alle Fahrzeuge in der Nähe der elektronischen Schlüssel waren, konnten die Täter höchstwahrscheinlich mit einem Funkstreckenverlängerer das Signal der Fahrzeugschlüssel weiterleiten. Alle Fahrzeuge wurden dann über Tschechien Richtung Polen gebracht.

Schon am 17. August 2018 konnte eines der gestohlenen Fahrzeuge sichergestellt, ein Verdächtiger 28-Jähriger verhaftet und nach Österreich gebracht werden. Ein weiteres Auto wurde am 6. September 2018 in Prag beschlagnahmt. Ein 29-Jähriger konnte festgenommen und ebenfalls nach Österreich gebracht werden. Beide wurden wegen Hehlerei, Urkundenunterdrückung und Entfremdung unbarer Zahlungsmittel bereits zu Freiheitsstrafen von 24 Monaten, davon 16 Monate bedingt, beziehungsweise zu 21 Monaten, davon 14 Monate bedingt, verurteilt.

Zusammenarbeit mit mehreren Behörden

Durch die Zusammenarbeit mit der deutschen, tschechischen und polnischen Behörde gelang es, die weiteren Beschuldigten auszuforschen. Gegen die zwei 26-Jährigen wurden von der Staatsanwaltschaft Wels ebenfalls europäische Haftbefehle erlassen und vollzogen. Einer von ihnen wurde bereits nach Österreich ausgeliefert. Ebenso wurde von der Staatsanwaltschaft Wels gegen den 43-Jährigen ein europäischer Haftbefehl erlassen. Dieser wurde jedoch noch nicht durchgeführt, da sein derzeitiger Aufenthalt ist unbekannt ist.