Geld verspielt, dann betrunken: 19-jährigen Alkolenker aus Verkehr gezogen

Im Bereich des ehemaligen Grenzübergangs Wullowitz (Bezirk Freistadt) wurde der junge Autolenker am Donnerstagabend kontrolliert. Dabei ergab ein Alkotest einen Wert von 1,78 Promille. Der junge Mann gab zu, dass er zuvor mit einem Freund in einem Casino in Tschechien war und dort Geld verspielt hatte. Aus Ärger darüber betrank er sich mit Whiskey.

Der 19-Jährige wird angezeigt. Sein Freund, der nüchtern war, konnte mit dem Wagen weiterfahren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper