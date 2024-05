Ein Reigen aus Regen, Wolken und Sonnenschein

Der Grund dafür ist ein hartnäckiges Tief über den britischen Inseln, deren Ausläufer auch wir zu spüren bekommen.

Immerhin ist die Wetterlage besser als in Frankreich und Deutschland, wo es auch zu Stürmen und Starkregen kommen kann. Ein kurzer Trip an die Adria lohne sich derzeit nicht, auch im nördlichen Italien könne es zu Niederschlägen kommen. Die Prognosen seien aber derzeit unsicher, räumt die Meteorologin ein.

Am heutigen Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, am freundlichsten sollte es im oberösterreichischen Zentralraum und im Innviertel werden. Ab Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Gewittern kommt: vor allem im Mühlviertel und in der Region Pyhrn-Eisenwurzen. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad.

Der morgige Sonntag sollte ähnlich, wenngleich etwas freundlicher sein. Maximal 24 Grad sind möglich. Bis zum Nachmittag scheint überall die Sonne, ehe es im Norden und im Süden des Bundeslandes wieder gewittrig sein kann.

Am Montag dreht der Wind und bläst aus Ost, mit 26 Grad dürfte es der wärmste Tag der Woche werden. Doch schon am Dienstag wird die kühlere Westwetterlage wieder dominant, es wird windig und regnerisch in weiten Landesteilen. Höchstwerte bei 20 Grad.

Am Mittwoch deute sich eine Besserung an, sagt Riedl. Dennoch kann es zu Niederschlägen kommen. Regenfrei soll aber der Feiertag werden. Bei viel Sonnenschein könnte das Thermometer auf 24 Grad klettern.

