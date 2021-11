Mobilität der Zukunft mit Wasserstoff 

So haben Studierende der Studiengänge Angewandte Energietechnik, Automatisierungstechnik und Leichtbau & Composite Werkstoffe gemeinsam mit Forscher/innen und Techniker/innen aus dem Fachbereich Energietechnik ein Liegerad mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb entwickelt und getestet. Der Prototyp ist für den Straßenverkehr voll zulassungsfähig.

Kürzlich traf sich eine Arbeitsgruppe des Landesfeuerwehrverbandes OÖ mit Firmenvertretern von voestalpine, Fronius, Linsinger, Rosenbauer, der Brandverhütungsstelle OÖ und Wissenschaftlern und Technikern am FH OÖ Campus Wels. Ziel dieses Treffens war es, den richtigen Umgang mit Wasserstoff in Gefahrensituationen bei stationären Anlagen und im mobilen Verkehr zu analysieren und für zukünftige Schulungsunterlagen aufzubereiten. Die Fachleute konnten sich vom Wasserstoffequipment am Campus Wels überzeugen – vom Elektrolyseur über den thermischen Verdichter bis hin zur Brennstoffzelle. Natürlich stand das studentische FH-Projekt des Wasserstoff-Liegerades im Fokus der Spezialisten und wurde ausgiebig getestet.

Nähere Informationen zum Wasserstoffliegerad und zu den Energietechnik-Studiengängen am FH OÖ Campus Wels erhalten Interessierte unter www.fh-ooe.at/campus-wels.