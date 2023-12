Perchten auf dem Campus treffen: "International Evenings" in Wels

Für Chihiro Naito war es die erste Begegnung mit Perchten: Die Japanerin hat für ein halbes Jahr das Shibaura Institute of Technology in Tokio gegen den Campus Wels der FH Oberösterreich getauscht, wo sie gerade ein Austauschsemester verbringt.

Beim "International Evening", der den Austausch zwischen heimischen und internationalen Studierenden fördern soll, sah sich die Austauschstudentin kürzlich unversehens mit den Sagengestalten konfrontiert. Sie habe zwar schon "vom Krampus gehört und gelesen, aber noch keinen gesehen. Die Weihnachtsmärkte sind mir aber lieber", lautet ihr Fazit.

Die International Evenings zählen zu den Höhepunkten im Studienjahr am Campus Wels der FH Oberösterreich. Sie finden jährlich dreimal statt und geben Studierenden die Möglichkeit, die zahlreichen am Campus vertretenen Nationalitäten und Kulturen kennenzulernen.

Auch kulinarische Eindrücke sind Teil der International Evenings. Bild: FH OÖ

500 internationale Studierende

Im laufenden Wintersemester studieren mehr als 450 junge Menschen aus mehr als 65 Ländern regulär in Wels – sie absolvieren dort also ihr gesamtes Studium. Hinzu kommen rund 50 Austauschstudierende, die ein oder zwei Semester für ein Praktikum oder Studium in Oberösterreich verbringen.

Vertreter aus mehr als 20 Nationen – von Südkorea über Japan, Mexiko sowie den USA bis Estland und Polen – haben beim jüngsten International Evening ihre Heimatländer vorgestellt. An verschiedenen Ständen gab es für die Studierenden die Möglichkeit, sich auszutauschen. Tradition ist auch, dass traditionelle Gerichte aus den verschiedenen Ländern serviert werden: Mit Sushi, Guacamole und Curry konnten sich die Teilnehmer auch kulinarische Eindrücke aus den Herkunftsländern ihrer Kommilitonen holen.

Kamilla Trubicki, International Office Campus Wels Bild: Knaidinger/FH

Die FH-Leitung organisierte als Überraschung einen Perchtenlauf auf dem Campus, um auch österreichische Bräuche vorzustellen. Kamilla Trubicki vom International Office am Campus Wels sieht die Events auch als Chance für die heimischen Studierenden: "Mit der Organisation der International Evenings möchten wir allen Welser Studierenden und Mitarbeitern die Möglichkeit geben, in andere Kulturen hineinzuschnuppern und sich selbst für einen Auslandsaufenthalt begeistern zu lassen. Mit mehr als 100 Partnerhochschulen weltweit gibt es für jeden die passende Destination."

International geht es auch in den einzelnen Studiengängen zu: So organisierte z. B. der englischsprachige Studiengang "Electrical Engineering" mit besonders vielen internationalen Studierenden eine eigene Weihnachtsfeier. "Besonders für die internationalen Studierenden sind dieser Zusammenhalt und gemeinsame Unternehmungen von großer Bedeutung", sagt Kamilla Trubicki.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper