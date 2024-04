Wie FH-Wissenschafter helfen, ein unterirdisches Geheimnis zu klären

Sie sind in Österreich, Süddeutschland, Tschechien und Frankreich zu finden, einer der am besten erhaltenen befindet sich in der Gemeinde Tollet im Bezirk Grieskirchen: Die "Erdställe" sind von Menschenhand geschaffene Kammern unter der Erde, jener in Tollet ist rund 800 Jahre alt. "Die sieben Räume sind durch sechs Verbindungsschlüpfe verbunden", erklärt Kurt Niel, Experte für Bildverarbeitung am Campus Wels der FH Oberösterreich.