Laborolympiade in Wels

In den Studiengängen Agrartechnologie und -management, Bio- und Umwelttechnik sowie Lebensmitteltechnologie und Ernährung am Campus Wels lernen die Studierenden die Arbeit in Laboren von Grund auf. Bei der "Laborolympiade" zeigten sie in verschiedenen Disziplinen wie "Kolbenhubpipetten-Zielschießen" und "Schliffklammer-Bowling", dass sie den Umgang mit dem Laborequipment beherrschen. Zum Abschluss wurden drei Gewinnerteams gekürt, eines aus jedem der teilnehmenden Studiengänge.

