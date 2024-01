Wie eine ganze Region von Biomasse profitieren soll

Das Werk von Smurfit Kappa in Ansfelden könnte Haushalte in der Region mit Wärme versorgen.

Rinde, Altpapierreste, Holzfaserreste – all das sind Ausschussmaterialien, die in der Produktion beim Verpackungsspezialisten Smurfit Kappa in Nettingsdorf anfallen. Bisher finden derartige Stoffe im Werk keine Verwendung und werden an Unternehmen verkauft, die diese stofflich oder thermisch verwerten können.