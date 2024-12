Renaturierung des Jahrmarktareals in kleinen Schritten

Mickrig, mutlos, aber besser ein kleiner Schritt als weiterhin Stillstand: Auf diesen Nenner könnte man die politische Diskussion im gestrigen Gemeinderat um die Neugestaltung des Jahrmarktgeländes in Urfahr bringen. Am Ende blieb eine mehrheitliche Zustimmung zum Grundsatzbeschluss jener drei Millionen Euro, mit der in einem ersten Schritt die Uferkante erneuert und in weiterer Folge "ausgewählte Teilflächen" renaturiert werden sollen. Die OÖN berichteten bereits darüber.

Vom großen Wurf und der Chance, einen der schönsten Plätze von Linz an der Donau zu entsiegeln und zu einer grünen Naherholungsoase zu machen, hatte sich die Stadt Linz schon im vergangenen Jahr verabschiedet. Da war die geplante Wasserbucht als viel zu teuer beziffert worden. Die Planungen wurden gestoppt.

"Mickrig und mutlos"

Was nun von der Idee des Architekturkollektivs G.U.T., die vor sieben Jahren vorgestellt wurde, übrig geblieben ist, bezeichnete Lorenz Potocnik (Linz+) als "mickrig und mutlos". Linz besitze einen Rohdiamanten, der Umbau des Areals sei höchst an der Zeit.

Dass man im nächsten Jahr in die Gänge kommen müsse, hatte zuvor der geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) als Antragsteller als Hauptargument genannt. Bei der Gestaltung der Uferzone sei man schon sehr weit.

VP-Gemeinderätin Victoria Langbauer fehlte die Vision, ein paar Bänke allein seien zu wenig. Gemeinderat Michael Roth-Schmida (KPÖ) sprach von dürftigen Informationen und darüber, dass es wichtiger wäre, die gesamte Fläche zu entsiegeln, als nur den Uferbereich neu zu gestalten. Gemeinderat Clemens Brandstetter (Wandel) sieht im Jahrmarktareal "ein Lehrbeispiel, wie man nicht Lokalpolitik machen sollte". Es sei aber wichtig, den ersten Schritt zu setzen.

"Riesiger Schandfleck"

Für Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) ist es unbefriedigend, dass die Entsiegelung schon so lange dauert. "Das Jahrmarktareal ist ein riesiger Schandfleck, den wir endlich beseitigen sollten."

Stadrat Michael Raml (FPÖ) machte klar, dass es den Urfahrmarkt und andere Veranstaltungen auf dem Gelände weiterhin geben wird. "Eine grüne Oase wird es nicht spielen", sagte Raml. Da habe die Politik den Menschen zu viel versprochen.

Prammer freute sich über die mehrheitliche Zustimmung, schränkte aber ein: "Es gibt ein Ja zur Renaturierung, aber es wird weiterhin eine große Fläche geben, die asphaltiert ist."

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

