79.000 Euro offene Kommunalsteuer: Erhielt Prüfungsausschuss in Garsten falsche Zahlen?

Mit Spannung war der Bericht des Prüfungsausschusses in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend erwartet worden. Die offene Kommunalsteuerschuld eines Betriebes in Höhe von 79.000 Euro sowie dessen mangelhafte Zahlungsmoral hatten zuvor Staub aufgewirbelt. Zudem hatte der Ausschuss in Summe 201.595 Euro aushaftende Zahlungen aller Betriebe errechnet.