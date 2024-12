LASK-Debakel: "Wenn du 7:0 verlierst, hast du international nichts zu suchen"

Der LASK hat am Donnerstag in Florenz eine der höchsten Niederlagen österreichischer Clubs in der Europacup-Geschichte kassiert. Die Linzer unterlagen in der Ligaphase der Conference League bei ACF Fiorentina mit 0:7. Nur einmal in der Europacup-Historie hat es für einen ÖFB-Club bisher eine höhere Pleite gesetzt: Der FC Tirol ging am 24. Oktober 1990 im Achtelfinal-Hinspiel des Meistercups, des Vorläufers der Champions League, bei Real Madrid mit 1:9 unter.

Für den LASK war es die höchste Pleite in einem Pflichtspiel seit einem 0:8 am 13. August 2004 in der damaligen Ersten Liga (zweithöchste Spielklasse) zu Hause gegen den FC Kärnten. Ein 0:7 im Europacup ist für die Linzer nicht gänzlich neu: Am 28. September 1977 unterlagen sie im Erstrunden-Rückspiel des UEFA-Cups bei Ujpest in Budapest in dieser Höhe. Sechs Jahre zuvor hatte man im UI-Cup bei Servette Genf ebenfalls ein 0:7 kassiert.

"Gefühlt keinen Zweikampf gewonnen"

Markus Schopp (LASK-Trainer): "Wir haben heute auch in dieser Höhe absolut verdient verloren. Es war ein Spiel, in dem wir gegen einen Gegner, der sich aktuell in einer ganz anderen Entwicklungsphase befindet, von der ersten Sekunde an gefühlt keinen Zweikampf gewonnen haben. Es gibt nichts zu beschönigen, man hat gesehen, dass einige Spieler qualitativ, aber auch vom Gesamtpackage her, an ihre Grenzen gestoßen sind. Dann kann man gegen so eine Topmannschaft auf diesem Niveau nicht bestehen. Wenn man sich die internationalen Auftritte anschaut, muss man ehrlich sagen, dann hat der LASK heuer international nichts verloren."

"Müssen uns bei jedem Fan entschuldigen"

Robert Zulj (LASK-Kapitän): "Wir müssen uns bei jedem Fan entschuldigen, der mitgereist ist. Von der ersten bis zur letzten Sekunde katastrophal, wie wir das Spiel bestritten haben. Wir hatten nicht einmal den Funken einer Chance. Wir haben zehn Totalausfälle im Spiel, jeder Ballverlust war eine Chance für sie. Wir haben in den letzten Monaten gezeigt, dass es viel zu wenig ist, international sowieso. Wir müssen im letzten Spiel leidenschaftlich kämpfen, um einen normalen Abschluss feiern zu können. Dann müssen wir im Winter viel analysieren."

"Wir schauen nur zu. 7:0, das geht nicht"

Valon Berisha (LASK-Spieler): "7:0, das geht nicht. Wenn du 7:0 verlierst, hast du international nichts zu suchen. Es hätten sogar mehr sein können. Das war viel, viel, viel zu wenig. Ich fühle mich schlecht, fast peinlich. Jeder muss erst mal bei sich selber anfangen, aber auch als Mannschaft. Wir bekommen ein Tor und fallen alle zusammen. Wir verteidigen nicht gut, wir verfolgen unsere Spieler nicht, wir schauen nur zu."

"Man kann verlieren, aber nicht so"

Sascha Horvath (LASK-Spieler): "Im Namen der Mannschaft kann ich mich nur entschuldigen. Man kann gegen so eine Mannschaft verlieren, aber nicht so. Es war viel zu wenig, dann sind wir auseinandergebrochen. Sie haben verdient auch in dieser Höhe gewonnen. Wir haben noch eine Woche, am Donnerstag wollen wir trotzdem dem Verein und den Fans eine bessere Seite zeigen."

Mehr zum Thema LASK LASK Zu Gast bei "Radio Firenze Viola": 24 Stunden Fußball am Tag sind in Florenz Realität Vor dem Spiel des LASK in Florenz waren die OÖN beim Radiosender "Radio Firenze Viola" eingeladen Zu Gast bei "Radio Firenze Viola": 24 Stunden Fußball am Tag sind in Florenz Realität

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.