ÖFB-Teamchef Rangnick zwischen WM-Quali und Gala-Nacht des Sports

-Teamchef Ralf Rangnick bei der gestrigen Auslosung der WM-Qualifikation in Zürich.

Mit diesem Los im Gepäck kommt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am 7. Februar ganz sicher sehr gerne zur Gala-Nacht des Sports der OÖNachrichten ins Linzer Brucknerhaus: Mit Rumänien, Bosnien, Zypern und San Marino hat Österreichs Fußball-Nationalmannschaft gestern bei der Auslosung zur WM-Qualifikation Gegner erhalten, die in jedem Fall machbar sind. Als Erster wäre Österreichs Nationalteam fix für die EM-Runde in den USA qualifiziert.