Kleine Skigebiete in Oberösterreich locken auf die Piste

Hochficht, Hinterstoder, Wurzeralm, Dachstein-West, wo am Samstag die Skischaukel Gosau-Rußbach-Annaberg eröffnet: Die großen Skigebiete in Oberösterreich sind bereits in die Saison gestartet. Der Feuerkogel eröffnet am Samstag mit einem großen Ski-Opening, Perchtenshow inklusive.

Doch auch die Freunde der kleinen und feinen Skigebiete dürfen sich freuen: Einige davon haben bereits aufgesperrt, andere planen, demnächst zu öffnen. Am Kasberg in Grünau im Almtal soll es am Samstag losgehen. Auf der Kasbergalm seien die Schneeverhältnisse sehr gut, zudem gebe es eine herrliche Winterlandschaft, heißt es von Seiten der Betreiber. Im Bereich der Farrenau wird zunächst mit einem Teilbetrieb begonnen.

„Bei uns herrscht schon reger Betrieb“, sagt Gerhard Zettler, Geschäftsführer der Sternstein Lifte im Bezirk Urfahr-Umgebung. 500 bis 600 Besucher tummelten sich am Freitagvormittag schon auf den Pisten, am Wochenende dürfte es dort voll werden. „Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, sagt Zettler. Fünf Kilometer Pisten sind geöffnet, es gibt eine Gondelumlaufbahn, einen Schlepplift und ein bis zwei Zauberteppiche.

"Die ganze Woche schon Skikurse"

Am Hansberg in St. Johann am Wimberg (Bezirk Rohrbach) sperrt am Samstag das Kinderland auf, sagt Obmann Herbert Hofbauer. Wegen der Pistenfloh-Aktion des Landes Oberösterreich seien 30 bis 40 Kindern angemeldet.

Die Sportarena Liebenau (Bezirk Freistadt) ist schon seit vergangenem Wochenende geöffnet. „Wir haben alles offen, Kinderland, Lift und Langlaufloipe“, sagt Geschäftsführer Andreas Hennerbichler. „Wir haben schon die ganze Woche Skikurse bei uns. Vergangenes Wochenende war ziemlich viel los.“ Das dürfte dieses Wochenende ähnlich sein, denn: „Das Wetter schaut gut aus.“

Wegen Schneemangels geschlossen

Kein Skibetrieb möglich ist dagegen im Skigebiet Viehberg in Sandl (Bezirk Freistadt). „Wir haben eine wunderschöne Winterlandschaft, aber leider nur zehn Zentimeter Schnee“, sagt Werner Siegl, einer der Vorstände des Betreibervereins. „Zum Rodeln geht es gut, da kommen viele, die Viehberghütte ist auch geöffnet, aber Skifahren ist nicht möglich.“

In St. Georgen am Walde (Bezirk Perg) ist der Saisonstart für nächstes Wochenende geplant, abhängig von der Wetterlage. Mit Schneemangel kämpfen auch das Skigebiet Hochlecken im Bezirk Vöcklabruck, das Skigebiet Freistadt und die Forsteralm in Gaflenz (Bezirk Steyr-Land). „Momentan ist wettertechnisch kein Skibetrieb möglich“, sagt Martin Tramberger, der stellvertretenden Betriebsleiter der Forsteralm. „Wir bräuchten kalte Temperaturen, damit wir beschneien könnten, oder, noch besser, Naturschnee. Bisher hatten wir beides nicht. Aber gegen das Wetter können wir alle nichts machen.“

Lichterzauber am Grünberg Bild: Traunsee Touristik GmbH

Etwas Besonderes einfallen lassen hat man sich für den zur Seilbahnholding GmbH gehörenden Grünberg im Bezirk Gmunden. Ein Skigebiet gibt es dort nicht mehr, dafür verwandelt sich der Baumwipfelpfad Salzkammergut bis zum 12. Jänner in einen Lichterzauber.

Lesen Sie auch: Preisvergleich: Das kostet eine Tageskarte in Oberösterreichs Skigebieten

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Luise Walchshofer Redakteurin Land und Leute Luise Walchshofer