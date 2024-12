Exkursion für Welser Studierende nach Südtirol

Die Gruppe in einer Röhre des Tunnels in Franzensfeste

Mit einer dreitägigen Exkursion nach Südtirol begann für die Studienanfänger des Studienganges Bauingenieurswesen auf dem Campus Wels der Fachhochschule Oberösterreich das Studienjahr.

In Brixen erhielten die Studierenden eine Führung durch die Produktionsstätten der Firma Rubner Holzbau und bekamen Einblicke in die moderne Holzbauweise und innovative Konstruktionstechniken. Im Fokus stand dabei, wie nachhaltige Aspekte in den Bauprozess integriert werden.

Führung geplant

Bei der Firma Progress stand eine Führung durch die Produktionshalle auf dem Programm. Die Gruppe bekam einen detaillierten Einblick in die Herstellungsprozesse und einen Überblick über die Abläufe von modernen Bauverfahren.

Auch kulturelles Wissen kam nicht zu kurz: Unter anderem besuchten die Studenten das Volkskundemuseum in Bruneck.

Den Abschluss bildete eine Besichtigung des Brenner Basistunnels in Franzensfeste, wo sie einen Einblick in die logistischen Herausforderungen, die mit einem solchen Großprojekt verbunden sind, erhielten.

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger