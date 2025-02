Student vom FH-Campus Wels forschte am nachhaltigen Pistenspaß

Wird von Nachhaltigkeit im Skisport gesprochen, geht es meistens um Beschneiung und Rodungen für Pisten. Patrick Niedermayr hat sich für seine Bachelorarbeit im Studiengang "Leichtbau und Composite-Werkstoffe" am Campus Wels der FH Oberösterreich einem anderen Aspekt der Thematik gewidmet: In der "Research and Development"-Abteilung des Skiherstellers Head in Vorarlberg war der 24-Jährige an der Entwicklung eines umweltfreundlichen Skis beteiligt. "Das Arbeiten bei Head war toll, weil alle Kollegen die Begeisterung für den Skisport teilen", sagt Niedermayr, der mittlerweile auch seinen Master in Wels absolviert.

Das entstandene Produkt, der "ReNew Ski", zeichnet sich dadurch aus, dass abgenutzte Verschleißteile vom Ski getrennt werden und durch neues Material ersetzt werden können. Der Kern bleibt dadurch erhalten und spart Ressourcen. "Ich habe mich auf verschiedenen Ebenen damit beschäftigt, wie der Ski in Serie hergestellt werden kann", sagt Niedermayr.

Interessant könne das Angebot auch für Privatpersonen, aber insbesondere für Skiverleihe sein. "Sie müssen meistens alle zwei Jahre das Sortiment wechseln, weil die Ski viele Pistenkilometer haben und nach jedem Einsatz serviciert werden müssen", sagt Niedermayr. Demnächst soll der neue Ski der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Hobby zum Beruf gemacht

Schon bei der Studienwahl war für den gebürtigen Mühlviertler klar: "Ich wollte mein Hobby zum Beruf machen. Ich bin leidenschaftlicher Skifahrer und ausgebildeter Skilehrer." Beim TVN Naturfreunde Wels ist er als Rennläufer aktiv.

So fiel die Wahl des HTL-Absolventen auf "Leichtbau und Composite-Werkstoffe" in Wels. "Über die Materialforschung habe ich eine Möglichkeit gesehen, in die Skisparte zu kommen", sagt der Student.

Hartnäckigkeit lohnte sich

Damit sollte er recht behalten – auch wenn Niedermayr einen langen Atem brauchte: "Die Entwicklungsabteilungen der Skihersteller sind nicht so groß wie zum Beispiel in der Autoindustrie. Sechs Mal hat Head meine Bewerbung für ein Praktikum abgelehnt, beim siebten Mal haben sie ja gesagt."

Mit seiner Arbeit hat der junge Forscher offenbar überzeugt: Er arbeitet mittlerweile bei Head, forscht dort für seinen Masterabschluss und hat gute Chancen, danach für eine Festanstellung übernommen zu werden.

Einer der Vorteile bei der Arbeit für Head: Hin und wieder besuchen Top-Athleten das Unternehmen. "Letztes Jahr habe ich Aksel Lund Svindal getroffen, als er für Dreharbeiten da war", erzählt Niedermayr.

Studium und Job kombiniert

Mittlerweile ist er seit rund einem Jahr im Unternehmen, aktuell legt der Student für seine Masterarbeit eine Pause ein – arbeitet aber noch für seine Masterarbeit mit dem Unternehmen zusammen. Davor hat er "Leichtbau und Composite-Werkstoffe" als "berufsermöglichendes" Masterstudium studiert: "Drei Tage in der Woche war ich in Vorarlberg, die restliche Woche habe ich am FH-Campus in Wels studiert." Besonders angenehm sei die Verschränkung von Arbeit und Beruf gewesen: "In Seminararbeiten habe ich mich mit meiner aktuellen Forschung beschäftigt, das hat mich auch professionell weitergebracht."

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer