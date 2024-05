Warum jede Niederlage eine Chance ist

Was macht eine erfolgreiche Führung aus? Wie wichtig ist ein offenes Ohr für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und wie werden Erfolge und Misserfolge im eigenen Unternehmen zu wertvollen Lektionen? All diese Themen behandelte Florestan von Boxberg, Aufsichtsrat der Wintersteiger Holding AG, vor kurzem bei einem Kamingespräch mit Studierenden des Masterstudiengangs Mechatronik und Wirtschaft (MEWI). Zudem gab er wertvolle Einblicke in die Facetten der Führungsarbeit und diskutierte mit ihnen, was eine erfolgreiche Führung ausmacht.

Erfahrungen teilen

Das Ziel dieser Veranstaltung: Teilnehmer des Studiengangs sollen im offenen Diskurs mit erfolgreichen Führungskräften aus der Industrie ins Gespräch kommen. "Das Kamingespräch mit Dr. Boxberg war unglaublich bereichernd und die Studierenden zeigten sich beeindruckt von seiner Offenheit und der Bereitschaft, seine Erfahrungen und Perspektiven zu teilen", sagte Studiengangsleiter Kurt Gaubinger. Ergänzend zu den Lehrveranstaltungen im Bereich Führung und Leadership helfe der direkte Dialog mit Führungskräften, ein tieferes Verständnis für Führungsaufgaben in einem immer unsicherer werdenden Unternehmensumfeld zu gewinnen, heißt es vom Studiengangsleiter.

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger