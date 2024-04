"Einmalige Chance": Nico Hülkenberg wechselt zu Formel-1-Neuling Audi

Nico Hülkenberg wird 2025 das Cockpit wechseln.

Wie am Freitag offiziell wurde, wird der aktuell 36-Jährige zur Saison 2025 von Haas auf Sauber umsteigen. Der Schweizer Rennstall wird 2026 zum Werksteam von Audi. Hülkenberg bekam demnach einen mehrjährigen Vertrag.

Lesen Sie auch: Adrian Newey wird Red Bull verlassen

"Die Perspektive, für Audi an den Start zu gehen, ist etwas ganz Besonderes", sagt Hülkenberg. "Wenn ein deutscher Hersteller mit einer solchen Entschlossenheit in die Formel 1 einsteigt, dann ist das eine einmalige Chance. Das Werksteam einer solchen Automobilmarke mit einer Power-Unit 'made in Germany' zu repräsentieren, ist für mich eine große Ehre."

Mehr zum Thema Motorsport Motorsport Warum DTM-Champion Thomas Preining die Startnummer 1 verweigert OSCHERSLEBEN. Der Linzer startet beim Auftakt in Oschersleben "wieder bei null". Warum DTM-Champion Thomas Preining die Startnummer 1 verweigert

Erwartungsgemäß positiv sieht den Transfer auch Sauber-Geschäftsführer Andreas Seidl: "Die Verpflichtung von Nico ist ein nächster Meilenstein für das Formel-1-Projekt von Audi. Mit seinem Speed, seiner Erfahrung und seinem engagierten Teamwork wird er schon 2025 einen wichtigen Beitrag für den Einstieg von Audi in der Saison 2026 leisten."

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Als möglicher Teamkollege gilt Carlos Sainz, der vor einem Aus bei Ferrari steht. Wer Hülkenberg bei Haas beerbt, ist ebenso offen. Ein aussichtsreicher Kandidat ist Oliver Bearman. Der Ferrari-Nachwuchsfahrer machte unter anderem als Ersatzmann von Sainz in Saudi-Arabien gute Figur.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper