Diskussion: Wie Kinder jetzt gestärkt werden können

"Was stärkt Kinder und Jugendliche in diesen schwierigen Zeiten?" Um diese Kernfrage dreht sich eine hochkarätig besetzte Diskussion, die am kommenden Mittwoch, 18. November, von 13.30 bis 15 Uhr live auf nachrichten.at zu sehen ist und anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte von den OÖNachrichten und der Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ veranstaltet wird. Der Zugang ist kostenlos und nicht an ein Digital-Abo der OÖN gebunden.

Folgende Experten werden darüber diskutieren, welche Weichenstellungen es braucht, um das Kindeswohl in den Mittelpunkt zu rücken: Neben Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP), Barbara Buchegger, Pädagogische Leiterin der Initiative Saferinternet.at, und Sonja Farkas, Leiterin des Kinderschutzzentrums Steyr, werden auch Kinder- und Jugendbuchautor Thomas Brezina und die Kinder- und Jugendanwältin des Landes OÖ, Christine Winkler-Kirchberger über Videoschaltung diskutieren. Der Internationale Tag der Kinderrechte steht heuer wegen der Coronakrise unter besonderen Vorzeichen. Die junge Generation ist davon unter anderem durch Home-Schooling und die Reduzierung persönlicher Kontakte schwer getroffen. Dazu verstärken Terrorakte, Klimawandel und Wirtschaftskrisen den Zeitgeist und Gefühle der Hilflosigkeit, Unsicherheit und Angst. Daher gilt es besonders jetzt, die Kinder zu stärken.

Diskussion am 18. November von 13.30 bis 15 Uhr live auf nachrichten.at. Haben Sie Fragen an die Experten? Schicken Sie diese mit dem Kennwort "Tag der Kinderrechte" an b.eidenberger@nachrichten.at

