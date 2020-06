Corona an Schule: "Bruder machte falsche Angaben"

Bei dem Bruder des Mädchens handle es sich demnach um einen erwachsenen Mann, der nicht im Haushalt der Schülerin wohnt und angegeben hatte, mit niemandem Kontakt gehabt zu haben. "Als Behörde müssen wir uns auf die Angaben von Verdachtspersonen verlassen können, weil wir sie nicht verifizieren können", sagt Dietmar Nemeth, Direktor der Gesundheitsbehörde der Stadt Linz.

"Kein unmittelbarer Kontakt"

Zu der Beschwerde von Lehrern, dass sie noch vor ihrer Testung am Montag bereits wieder unterrichten mussten, sagt Nemeth: "Die Lehrer hatten laut ihren Angaben keinen unmittelbaren Kontakt zur Schülerin, die nur einen Tag mit Mundschutz in der Schule war." Die Gesundheitsbehörde orientiere sich dabei an den "strengen Vorgaben" des Bundes, weshalb die Lehrer nicht in Quarantäne müssten. Drei von 14 Testergebnissen an der Otto-Glöckel-Schule lagen gestern vor: Drei Lehrer sind negativ.

Seit der Öffnung der Schulen sei die Linzer Gesundheitsbehörde mit täglich zehn bis 15 Verdachtsfällen an Schulen konfrontiert. "Wir haben alle Hände voll zu tun, weil wir zahlreiche Tests durchführen und alle Kontakte abfragen", sagt Behördenleiter Nemeth. (rela)

