Rabiater Drogenlenker beschimpfte Polizisten

Drogenlenker erwischt Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

TRAUN. Mit einem aggressiven Autofahrer bekam es die Polizei am Montagabend in Traun zu tun. Der Lenker war Beamten während des Streifendienstes im Stadtgebiet aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr und mit seinem Wagen immer wieder auf die linke Fahrspur geriet. Als sie ihn anhalten wollten, reagierte er aber nicht und setzte seine Fahrt ungerührt fort.

Mithilfe einer zweiten Streife konnten die Polizisten den Mann schließlich anhalten. Der 38-Jährige war allerdings so schwer beeinträchtigt, dass er ohne die Hilfe der Beamten überhaupt nicht aus dem Auto aussteigen konnte.

Lenker festgenommen

Weil der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte, wurde er zu einer klinischen Untersuchung aufgefordert und zum Streifenwagen geleitet, um ihn dorthin bringen zu können. Während der Fahrt begann der Autofahrer lautstark zu schreien und die Polizisten vehement zu beschimpfen. Weil er sein Verhalten nicht einstellte, nahmen ihn die Beamten fest.

Die klinische Untersuchung verweigerte der 38-Jährige. Daher wurde ihm sein Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt.

