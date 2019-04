74-Jähriger tot aus der Traun geborgen

PUCKING. Nur noch tot konnte ein 74-jähriger Pensionist am Sonntagnachmittag in Pucking aus der Traun geborgen werden. Sein Sohn fand den Vater leblos auf dem Wasser treibend.

Die Polizei geht von einem Unfall aus: „Fremdverschulden kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden“, sagt Heide Klopf, Sprecherin der Landespolizeidirektion in Linz. Alarmiert hatte die Einsatzkräfte der 40-jährige Sohn des Verstorbenen. Laut Polizei war der Vater öfter in Pucking (Bezirk Linz-Land) an der Traun unterwegs. Er sei dort gerne auf den Betonstufen am Ufer gesessen. Doch am Sonntagnachmittag konnte der 40-Jährige seinen Vater dort nicht finden und holte Hilfe. Er fand den 74-Jährigen schließlich selbst leblos auf dem Wasser treibend. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Mann mit einem Boot aus der Traun.