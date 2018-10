U-Ausschuss: Weitere BVT-Beamte sagen aus

WIEN. Im BVT-Untersuchungsausschuss werden am Mittwoch weitere Zeugen aus dem BVT aussagen. Wir berichten im Liveblog.

Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) Bild: APA

Am Dienstag sind erstmals Belastungszeugen zu Wort gekommen. Viel Erhellendes trugen die beiden mittlerweile aus dem Bundesamt ausgeschiedenen Beamten nicht bei. Neu ist, dass Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) mit einer der Auskunftspersonen vor deren Aussage vor der Staatsanwältin Kontakt hatte. Der Ressortchef tat dies selbst kund und zwar in einer Anfragebeantwortung an die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper. Die betreffende Auskunftsperson, eine Analystin aus der Asien-Abteilung im BVT, erklärte, auf eigenen Wunsch mit Kickl zusammengetroffen zu sein.

Rechtsanwalt Gabriel Lansky hat sich am Dienstagabend entschlossen, die Aussage praktisch durchgehend zu verweigern. Ob er nun mit einer Beugestrafe "bedroht" wird, muss die Vorsitz führende Präsidentin Doris Bures (SPÖ) nach Beratung mit dem Verfahrensrichter entscheiden. Diese Möglichkeit hat sie jedenfalls schon bei der Befragung betont, ebenso eine weitere Ladung.

Wie geht es heute weiter?

Zwei weitere Zeugen aus dem BVT werden am heutigen Mittwoch aussagen. Der U-Ausschuss-Tag wird mit dem früheren Verfassungsschutz-Chef Gert-Rene Polli eröffnet. Ihm folgen dann zwei Beamte aus dem BVT, die vor der Staatsanwaltschaft in der Causa ausgesagt haben.

Mehr über die gestrige Sitzung des U-Ausschusses lesen Sie hier!

