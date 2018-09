Kern-Sommergespräch: Oppositionsstunde im ORF

Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

WIEN. Am kommenden Montag wird VP-Chef und Kanzler Sebastian Kurz die Regierungspolitik loben; doch gestern Abend stand im vorletzten ORF-"Sommergespräch" angriffige Oppositionspolitik im Vordergrund. Hans Bürger und Nadja Bernhard hatten SP-Chef Christian Kern zu Gast.

Wie stark die "Außenwirkung" des Ex-Kanzlers ist, wird auch die im Nachhinein erhobene Zuschauerquote zeigen. Die höchste hatte bisher FP-Vizekanzler Heinz-Christian Strache mit 688.000 Zusehern.

Kern will die SPÖ als jene Oppositionspartei, die sich dem "Rechtsruck" und wirtschaftsfreundlichen Kurs der türkis-blauen Koaliton widersetzt, positionieren. In einem Interview mit der deutschen "Welt" bezeichnete er sie jüngst als "lupenrein rechtspopulistische bis rechtsdemagogische Regierung". Der BVT-Untersuchungsausschuss (siehe Seite 2) wird in den nächsten Monaten als politische Bühne genützt.

Doch Kern steht auch vor innerparteilichen Herausforderungen. Am 7. Oktober sollen auf dem Parteitag in Wels das neue SP-Programm und organisatorische Neuerungen, wie eine grundsätzlich zeitliche Ämter-Begrenzung, beschlossen werden. Dies stieß nicht nur auf Begeisterung. Der burgenländische Landesrat wetterte gegen "grün-like Fundi-Politik", andere Landesorganisationen, wie die oberösterreichische, hat Kern hinter sich.

