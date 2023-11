5 Tipps zur Zubereitung: So gelingen perfekte Maroni

: Noch ein Tipp von ihm: Maroni in einer schweren Pfanne braten – egal ob im Rohr oder auf dem Herd – und mit Deckel, so schmoren sie im eigenen Saft. Öfter wenden, damit sie nicht anbrennen. "Wenn sie braun sind und die Schale sich nach außen wölbt, sind sie gar." Anschließend in ein feuchtes Tuch wickeln und ausdampfen lassen. So löst sich die Schale leichter.