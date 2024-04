Mühlviertler Schmankerl jetzt auch als Hörbuch

SANKT JOHANN. Jetzt gibt’s was auf die Ohren: Der Regionalkrimi "Mühlviertler Schmankerl" ist nun auch als Hörbuch erhältlich. Sprecherin Jasmine Auböck erweckt den einzigartigen Klang einer ganz besonderen Gegend zum Leben.

Das Buch Mühlviertler Schmankerl hat es in sich: Mercedes Brettschneider - die Nichte von Innenminister Harald Kaputtnigg - ist weg, futsch, verschwunden. Zuletzt gesehen wurde die Frau in Altenkirchen, einem beschaulichen Pilger-Wallfahrtsort, in dem auch Erich Eder lebt. Der findige Fleischermeister pökelte sich mit seinen Speck-Kreationen in den kulinarischen Olymp, wo sonst nur die Hauben und Sterne regieren. Während er mit seinem "Dry Aged Pastrami" die sensiblen Geschmacksknospen renommierter Gastro-Kritiker zum Explodieren bringt, verschwinden laufend Menschen von der Bildfläche. Kann das Zufall sein? Wer weiß. Bezirksinspektor Gerhard Grinninger hat jedenfalls viel zu tun und ermittelt zwischen Krampfadern-Pilgerstätten, Elvis-Festival und Kistensau-Frühschoppen.

Autor Christian Hartl aus St. Johann mixt seine Krimis mit regionaltypischem Humor und Bodenständigkeit, einer Prise Selbstironie und einem dezenten Schuss Satire. Fast wie im richtigen Leben spielen nicht ganz perfekte Menschen und vermeintliche Außenseiter eine große Rolle. Hörbuch-Sprecherin Jasmine Auböck wohnt in Schenkenfelden und schuf mit ihrem Projekt "https://imakeyourvoice.com/voiceover" ein marktdurchdringendes Angebot. Beide schreiben und reden in Mühlviertler Schmankerl über Dinge und Begebenheiten, die sie wie ihre Westentasche kennen.

Das neu erschienene Hörbuch nimmt die Hörer mit auf eine turbulente Achterbahnfahrt durch das echte Mühlviertel - weit weg von der heilen Welt zwischen Leinölerdäpfeln, Steinblosshäusern und idyllischen Wanderwegen wie sie in Tourismusbroschüren dargestellt wird. "Dieses Audiobuch wird euch umhauen - mit einem Sound, der so authentisch ist, dass ihr meint, ihr könntet die Erdäpfel riechen und das knisternde Faukeln eines Hirterdrahts im Mark eurer Nerven spüren", sagt Hartl. Verfügbar ist das Hörbuch Mühlviertler Schmankerl in den meisten Online-Stores.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper