Heute startet der Song Contest - und 150 Millionen schauen zu

Kaleen startet mit "We Will Rave"

"Es fühlt sich an, als ob ich schon einen Monat in Malmö wäre", sagt Kaleen alias Marie-Sophie Kreissl. "Die Stimmung ist super, und ich kann’s schon nicht mehr erwarten, bis ich endlich wieder auf der Bühne stehe." Die 29-Jährige aus Ried/Traunkreis vertritt beim Eurovision Song Contest in Malmö mit ihrer Dance-Nummer "We Will Rave" Österreich. Heute startet die größte Musikshow, die im Schnitt 150 Millionen Menschen sehen, mit dem ersten Halbfinale.