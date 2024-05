AVL Tech Center: Die Mobilität für die Zukunft wird ab Juni hier entwickelt

Vertreter der weltweit führenden Hersteller von schweren Nutzfahrzeugen, vor allem Lkw und Traktoren, werden sich wohl ab Mitte Juni im Steyrer Stadtgut die Klinke in die Hand geben: Am Freitag, 14. Juni, ziehen die ersten der insgesamt 120 Top-Techniker am Standort Steyr ins neue Tech Center von AVL List ein. Mit Ende Dezember werde auch der letzte AVL-Prüfstand am aktuellen Standort bei ZF abgebaut.