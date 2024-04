Butter, der Luxus aus Lochen

Der Arbeitstag beginnt für Thomas Höflmaier (Bild) und seinen Bruder um vier Uhr in der Früh – eine anstrengende, aber erfüllende Arbeit, die Wertschätzung verdient.

Luxus bedeutet für jeden etwas anderes. Für die einen ist es eine Flasche Schampus, für andere gilt ein Butterbrot als Inbegriff des Feudalen. Nachvollziehbar, denn außergewöhnliche Butter findet man seltener als so manchen Sprudel. In den letzten Jahrzehnten schmolzen die guten Käsereien weg wie ein Berg Butter in der Sonne.