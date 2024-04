Pkw krachte in Steinerkirchen in Linienbus: 32-jähriger Autofahrer verletzt

Der Mann aus Edt bei Lambach war auf der Sattledter Landstraße Richtung Sattledt unterwegs. In der Ortschaft Oberheischbach in Steinerkirchen an der Traun kam er mit seinem Fahrzeug über die Mittellinie und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus.

Die 46 Fahrgäste im Bus blieben unverletzt, der 32-Jährige wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus Wels gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper