Den Theatermachern von Meggenhofen eilt ihr guter Ruf beim Publikum voraus

Es ist ein feines Ensemble, das Schauspieler Fritz Egger, Intendant des Theaters Meggenhofen, für die neue Eigenproduktion "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" von Ferdinand Raimund zusammengeführt hat. Seit Montag wird im Theater in der Walfischgasse in Wien geprobt, bevor ab dem 25. Mai auf der Bühne im prächtigen Kircheckerhof in der Hausruckgemeinde die finalen Proben stattfinden werden, Premiere ist am 7. Juni.

"Es sind einige Leute dabei, die – kann man sagen – bereits zum Meggenhofener Ensemble zählen, wie der Reini Moritz, der den Boandlkramer gespielt hat, Peter Scholz, mit dem ich mit Indien auf der Bühne gestanden bin, oder der Krenglbacher Felix Stichmann, der beim zerbrochenen Krug und beim Brandner Kaspar mitgespielt hat", sagt Egger, der in Grieskirchen aufgewachsen ist. Mit dabei sein werden auch Nina Hartmann als Lieschen und Brigitte Karner als Frau des Rappelkopfs, den Egger selbst verkörpert.

Profis und Laien auf der Bühne

Zum Inhalt: Die Hauptfigur in Raimunds Zaubermärchen hat den Glauben an die Menschheit verloren und verfällt dem Wahn, man würde ihm nach dem Leben trachten. Er sucht in der Natur Schutz und Frieden. Nun kommt der Alpenkönig ins Spiel, er hält Rappelkopf den Spiegel vor, um die Wahrheit zu erkennen.

Es werden auch wieder Amateure oder "Leidenschaftsschauspieler", wie sie Egger nennt, in kleineren Rollen zu sehen sein.

Egger startet in seine fünfte Saison. Als er 2019 in Meggenhofen begann, waren fünf Vorstellungen des Stücks "Erde" von Karl Schönherr angesetzt. "Alle hatten Angst, ob wir sie voll bekommen. Heuer haben wir zwölf Vorstellungen mit dem Alpenkönig, 80 Prozent der Karten sind bereits weg", sagt Egger. Früher hätten die Theaterbesucher auf die Premiere gewartet und dann Karten gekauft. "Jetzt vertrauen sie uns und kaufen schon vorweg", freut sich Intendant Egger.

Bei den Gastspielen sind einige Vorstellungen bereits ausverkauft, wie jene von "Rosenheim-Cop" Max Müller und Philipp Hochmair, der mit seinem Programm "Der Hagestolz" in Meggenhofen gastiert. Beeilen sollte man sich auch, wenn man noch Karten für das Konzert mit Ina Regen (30. Juni) oder für die Lesung mit den Burgtheaterstars Michael Maertens und Marie-Luise Stockinger (7. Juli) ergattern will.

Das Programm

Eigenproduktion: „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“: 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28. und 29. Juni, 5., 6., 12. und 13. Juli, jeweils 20 Uhr

9. Juni: Jazzmatinee mit MMC und Anna Buchegger

13. Juni: Konzert „And so it goes“ mit Sona MacDonald, Herb Berger, Christian Frank

20. Juni: Konzertabend und Uraufführung des Kurzfilms „Feierobnd“ von Felix Stichmann

Das gesamte Programm und die Möglichkeit zur Kartenreservierung finden Sie hier

