Stiegl-Gut Wildshut in Sankt Pantaleon: Mehr als nur ein Platz zum Essen

Es firmiert als 1. Biergut Österreichs, das Stiegl-Gut in Wildshut in der Innviertler Gemeinde Sankt Pantaleon, nahe der Grenze zu Salzburg. Was sich dem Gast dort präsentiert, ist ein Konvolut von Genüssen aller Art – Biergenuss, Speisengenuss, optischer Genuss, Naturgenuss. Wir haben uns bei unserem Besuch auf die Kulinarik konzentriert – und sind in keiner Weise enttäuscht worden.