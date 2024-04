Einfach, frisch und sparsam: Nonna Emmas römische Küchengeheimnisse

Deborah Ferrini-Kreitmair gründete nach ihrem Sprachstudium die italienische Kochschule "Das Kochloft" in München.

"Nichts wegwerfen, vieles vorbereiten, aus Resten etwas Neues zaubern, mit viel Fantasie kochen." Das war für Nonna Emma (Großmutter Emma) aus Rom das Normalste der Welt, wie ihre Enkelin Deborah Ferrini-Kreitmair im Buch "Roma in cucina" schreibt. Die 60-Jährige betreibt in München eine Kochschule, in der sie vorzeigt, wie ihre Großmutter seinerzeit gekocht hat – nämlich frisch, saisonal, einfach und sparsam.