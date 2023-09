"I Will Survive"-Sängerin Gloria Gaynor feierte ihren 80er

Die mit dem Song "I Will Survive" weltberühmt gewordene US-Sängerin Gloria Gaynor hat mit Glückwünschen aus der ganzen Welt ihren 80. Geburtstag gefeiert. "Danke euch allen so sehr für eure ganzen wunderbaren Mitteilungen und Kommentare heute an meinem 80. Geburtstag", schrieb Gaynor am Donnerstag bei Instagram.

"Ihr seid alle so süß und unglaublich!!! Ich liebe euch alle so sehr!!!" Die 1943 im US-Bundesstaat New Jersey geborene Sängerin war vor allem in den 70er- und 80er-Jahren mit Songs wie "I Will Survive" und "I Am What I Am" weltberühmt geworden.

Geboren wurde die Sängerin am 7. September 1943 in Newark, New Jersey als Gloria Fowles. Anfang der 1960er sang sie noch in einer Band, ehe sie 1965 ihre erste Solosingle herausbrachte. Erste wirkliche Erfolge sollten jedoch noch 10 Jahre auf sich warten lassen. Mit dem Album "Never Can Say Goodbye" machte sie 1975 auf sich aufmerksam. 1978 folgte mit "I Will Survive" der tatsächliche Durchbruch - obwohl der Song eigentlich nur die B-Seite der Single "Substitute" war. Doch immer mehr DJs spielten die B-Seite - und so wurde das Stück zu einem der größten Hits der Sängerin.

