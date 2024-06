"Die Csardasfürstin": Eine Brettldiva versetzt die High Society in Blaublut-Hochdruck

"Du kennst Edwins Familie schlecht", sagt dessen Freund Boni zu Beginn zur "Csardasfürstin", der Sängerin Sylva, und bringt damit den Konflikt des Stückes auf den Punkt. "Sie haben blauen Bluthochdruck." Von Anfang an stehen die Chancen schlecht, dass die Chansonette und der Fürstensohn heiraten können. Wie das schlussendlich doch gelingt, zeigt die Pramtaler Sommeroperette in Emmerich Kalmans "Die Csardasfürstin" in bester Tradition musikalisch geglückt und amüsant.