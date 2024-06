So kickt der LASK die neue Saison an

Als letzter Bundesligist gab der LASK das Vorbereitungsprogamm für die neue Saison bekannt. Ab Mittwoch nehmen die Athletiker Anlauf, am Tag nach der ersten Einheit auf dem Trainingsfeld der Raiffeisen-Arena (11 Uhr) werden Leistungstests durchgeführt.

Am 28. Juni steigt das erste Testspiel im Rahmen eines Gewinnspiels von Sponsor Zipfer gegen den Sieger der Fairplay-Wertung und OÖ-Liga-Meister Oedt. Tests gegen Cluj (2. Juli) und Dynamo Budweis (5. Juli) wurden fixiert, am 20. Juli steigt die Generalprobe gegen Zweitilgist St. Pölten in der Raiffeisen-Arena. Im Anschluss daran findet die Mannschaftspräsentation in der Fanzone statt.

Die Vorbereitung des LASK

Mittwoch, 19. Juni, 11 Uhr | Trainingsfeld Raiffeisen-Arena: Trainingsauftakt

Donnerstag, 20. Juni: Leistungstests

Freitag, 28. Juni, 19 Uhr: Oedt - LASK

Dienstag, 2. Juli, 16 Uhr | Pasching: LASK - Cluj (Rom)

(Rom) Freitag, 5. Juli, 16 Uhr | Pasching: LASK - Dynamo Budweis (Cze)

(Cze) Samstag, 20. Juli, 15 Uhr | Raiffeisen-Arena: LASK - St. Pölten

Erste Pflichtspiele:

26./27./28. Juli: ÖFB-Cup, 1. Runde

2./3./4. August: Bundesliga, 1. Runde

