Florian Danner wandert für Puls 24

Sein Weg führt ihn vom Neusiedler See auf den Großglockner und soll das Stimmungsbild in der Bevölkerung vor der Nationalratswahl am 29. September einfangen. Schon bei der letzten Wahl hat der 36-jährige Oberösterreicher das Land durchwandert, vor der heurigen Europawahl radelte er 2537 Kilometer durch Österreich.

"Ich hoffe auf einen goldenen September. Auf dem Großglockner war ich noch nie, das wird eine sportliche Herausforderung", sagt Danner, der sich auf die "Begegnungen auf dem Weg dorthin und spannende Gespräche über Politik und Politiker" schon freut. Vor seiner Tour traf Danner die Spitzenkandidaten der Parteien und sprach mit ihnen beim Wandern über persönliche Höhe- und Tiefpunkte. Diese Treffen sind von heute bis Freitag in Café Puls (Puls4) ab 5.30 Uhr zu sehen.