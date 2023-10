"Eine starke Familie"-Star Suzanne Somers starb einen Tag vor ihrem Geburtstag

Somers sei am Sonntag im Alter von 76 Jahren gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf ihren Sprecher. Sie sei friedlich in ihrem Haus gestorben, umringt von ihrer Familie, hieß es in einer Mitteilung. Am heutigen Montag hätte die Schauspielerin ihren 77. Geburtstag gefeiert. 2001 hatte Somers eine Brustkrebs-Diagnose öffentlich gemacht.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Bildergalerie: Trauer um US-Serienstar Suzanne Somers (Foto: EPA/Paul Buck) Bild 1/9 Galerie ansehen

Die 1946 im US-Bundesstaat Kalifornien geborene Somers arbeitete schon früh als Model und bekam bald auch erste Rollen in Film und Fernsehen. Den Durchbruch schaffte sie dann ab den 70er Jahren vor allem mit Serien wie "Herzbube mit zwei Damen", "Der 6-Millionen-Dollar-Mann" und "Eine starke Familie" an der Seite von "Dallas"-Star Patrick Duffy. Zudem schrieb Somers zahlreiche Bücher. Die Schauspielerin war zwei Mal verheiratet. Aus erster Ehe hat sie einen Sohn (57).

Suzanne Somers an der Seite von Patrick Duffy in der Sitcom "Eine starke Familie" Bild: (ORF)

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper