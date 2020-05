Schramböck: Konsum muss wieder funktionieren

"Es geht darum, dass der Konsum wieder funktioniert, dass wir Investitionen fördern, stützen", sagte Schramböck. Auch der Export müsse wieder funktionieren - die Lieferketten seien unterbrochen. "Wir müssen wieder mehr in Österreich und Europa produzieren", betonte die Ministerin weiters. "Wir wollen in 14 Tagen so weit sein zu sagen, da geht's lang", meinte sie.

In der IT-Branche sei vieles falsch gemacht worden: "Wir haben zu wenig geschaut, dass in Europa produziert wird." Das soll sich nun ändern: "Jetzt haben wir die Digitalisierung und wir können wieder viel zurückholen", so die Ministerin und nannte Halbleiter, Wasserstoff und Pharmaprodukte als Beispiele. "Wir haben einen klaren Plan auf chinesischer Seite, Unternehmen zu kaufen, Technologien zu kaufen - da tun wir gut daran, in Europa gut aufzupassen."

Weiters sprach sich Schramböck dafür aus, "stark Steuern zu senken - für 'die Kleinen und Mittleren', damit sie mehr Geld im Börsel haben und was ausgeben können".

Den im Vergleich zum Nachbarland Deutschland weitaus massiveren Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich erklärte die Ministerin mit strukturellen Unterschieden: "Wir haben eine Besonderheit in Österreich - einen hohen Anteil des Tourismus am BIP und auch die Bauwirtschaft, die schnell von der Krise betroffen waren, und wir haben die Struktur von ganz vielen Klein- und Kleinstbetrieben, die sehr früh betroffen waren."

