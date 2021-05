Papst Franziskus bekommt "veganes" Papamobil aus Graz

Magna Steyr in Graz hatte im vergangenen August einen Vorvertrag mit Fisker Inc. zur Produktion eines elektrischen Luxus-SUV ("Fisker Ocean") unterzeichnet. Das Fahrzeug soll mit zahlreichen nachhaltigen Materialien gebaut werden und weniger als 40.000 Euro kosten. Das E-Auto mit "grünem" Label soll "vegan" sein - ohne Tierleder, das Plastik stammt aus recycelten Kunststoffen aus den Ozeanen, daher der Name. PV-Zellen am Dach sollen die Batterie zusätzlich laden. Die Reichweite des Autos beträgt knapp 500 Kilometer.

Das Unternehmen Fisker Inc. teilte mit, die Spezialversion des ersten vollelektrischen Papamobils werde Ende 2022 an den Heiligen Stuhl ausgeliefert.

Wasserstoffauto von Japans Bischöfen

Bereits im Herbst hatten Japans Bischöfe Franziskus ein mit Wasserstoff betriebenes Papamobil geschenkt. Allerdings kam der Toyota Mirai bisher kaum zum Einsatz - nicht zuletzt aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie. Zudem erwies es sich dem Vernehmen nach als schwierig, bei Papstreisen eine hinreichende Treibstoffversorgung für das Wasserstoff-Mobil sicherzustellen.