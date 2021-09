Höhere Förderung für Rinderbauern

1058 Betriebe erhalten eine vorgezogene Einmalzahlung von je 1500 Euro. Das Geld fließt an jene Betriebe, die im Vorjahr am Förderprogramm QPlus Rind teilgenommen haben, das wiederum Teil des AMA-Gütesiegels ist. Das gab Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (VP) gestern, Montag, bekannt. Ziel des Programms ist höhere Qualität in Rindermast und Mutterkuhhaltung.

Zudem wird die Prämie österreichweit aufgestockt. Rinderbauern bekommen ab 2022 mindestens 1000 statt bisher 500 Euro. Der Maximalrahmen beträgt 2400 Euro. Die Maßnahmen kämen zur rechten Zeit, denn Preisverfall durch Corona und gestiegene Futterkosten beutelten die Rinderbranche derzeit, so Hiegelsberger.

Der Agrarlandesrat kündigte zudem an, das Land gebe fünf Millionen Euro aus dem Oberösterreich-Plan für Investitionsförderung in der Landwirtschaft frei.