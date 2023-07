Windhager schickt Hälfte der Belegschaft in Kurzarbeit

Von einer "Schockstarre nach dem Boom" sprach Ende Mai Christian Rakos, Geschäftsführer von proPellets Austria. Er meinte damit die um bis zu 80 Prozent zurückgegangene Nachfrage nach Biomassekesseln bei den oberösterreichischen Herstellern Ökofen, Hargassner, Fröling und ETA Heiztechnik, wir berichteten. Als Gründe nannten die Betriebe zwischendurch sehr hohe Pelletspreise, eine abflauende Konjunktur, die Inflation und Debatten um Heizungsgesetze in Österreich und Deutschland.

Die Unternehmen reagierten mit einem Abbau der Leasing-Mitarbeiter, Kurzarbeit und zum Teil auch Einsparungen bei der Stammbelegschaft. Nun trifft es auch den Salzburger Hersteller Windhager mit Sitz in Seekirchen. Das Unternehmen schickt 179 seiner 400 Mitarbeiter in Kurzarbeit, bestätigte das AMS Salzburg.

Die Regelung gilt für drei Monate, gearbeitet wird nur noch 50 Prozent. Laut AMS ist das Unternehmen das einzige in Salzburg, das nach Ende der Corona-Pandemie einen Kurzarbeitsantrag genehmigt bekommen hat. Prüfungen, ob die Mitarbeiter anderweitig am Arbeitsmarkt gebraucht werden könnten, wurden wieder verworfen. Es sei im Sinne des AMS, Beschäftigte in den Betrieben zu halten und möglichst keine Arbeitslosigkeit zu produzieren, sagte Jacqueline Beyer, Leiterin des AMS Salzburg.

Von Windhager-Geschäftsführer Stefan Gubi hieß es gegenüber den "Salzburger Nachrichten", der Umsatz sei zuletzt massiv eingebrochen. Für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) wird ein Rückgang von 40 Prozent kolportiert. "Dass deutsche Politiker Heizen mit Holz als nicht mehr nachhaltig deklariert haben, hat massive Auswirkungen auf den Markt und auf unser Unternehmen", sagt Gubi.

Windhager hat im Vorjahr einen Rekordumsatz von mehr als 160 Millionen Euro erwirtschaftet. Zugleich investiert das Unternehmen derzeit rund 100 Millionen Euro in den Hauptsitz in Seekirchen und in ein neues Werk für Wärmepumpen sowie ein Logistikzentrum in Pinsdorf im Bezirk Gmunden. Dort sollen ab 2024 mit dem Wärmepumpenspezialisten M-Tec bis zu 20.000 Wärmepumpen pro Jahr hergestellt werden.

