Die besten Geld-Tipps

Die Inflation erreicht die höchsten Werte seit den 1950er-Jahren. Die Zinsen steigen, meist verliert man als Anleger real trotzdem Geld. Beim OÖN-Geldtag am Freitag in den Linzer Promenaden Galerien geben Experten Tipps und beantworten Fragen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Veranstaltung wird auch auf nachrichten.at/geldtag übertragen. Sie können vorab Fragen an wirtschaft@nachrichten.at schicken.

Ab 10 Uhr steht der Flip2Go-Bus der Sparkasse auf der Promenade. Ab 10.30 Uhr kann man sich an den Messeständen von Palfinger, Hypo Oberösterreich, Münze Österreich, Vienna Insurance Group, Partner Bank, Sparkasse Oberösterreich, Oberbank und ITH Sonnberger informieren.

Am Vormittag sind 300 Schüler zu Gast, um mit dem Ökonomen Friedrich Schneider, Raiffeisenlandesbank-Generaldirektor Heinrich Schaller, Blockchain-Investor Sebastian Holler und Dominik Huber von Young Shareholders über ihre finanzielle Zukunft zu sprechen. Das weitere Programm:

"Was vom Gelde übrig bleibt" (13–13.45) mit Monika Köppl-Turyna (Direktorin des Instituts Eco Austria, Bild oben), Wirtschaftshistoriker Roman Sandgruber, Stefanie Huber (Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Oberösterreich) und Martin Seiter (Vorstandsmitglied der Oberbank).

Monika Köppl-Turyna (Direktorin des Instituts Eco Austria

"Warum soll ich Ihre Aktien kaufen?" – Zweimal (14–14.30 und 15.30–16.00) stehen börsenotierte Unternehmen auf dem Prüfstand. Zu Gast sind Sebastian Wolf (Vorstandsvorsitzender Rosenbauer), Liane Hirner (Finanzvorständin VIG), Andreas Klauser (Vorstandsvorsitzender Palfinger) und Christoph Gabriel (Investor Relations Amag).

Christoph Gabriel (Investor Relations Amag)

Liane Hirner

"Anlagestrategien in Zeiten von elf Prozent Inflation" (14.30–15.15) geben der Vorstandsvorsitzende Klaus Kumpfmüller (Hypo Oberösterreich), Vorstandsdirektor Josef Weißl (Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Oberösterreich), Vorstand Andreas Fellner (Partner Bank) und Direktor Helmut Nuspl (Schoellerbank Linz).

"Wie hoch ist mein Risiko, und welche Alternativen habe ich als Anleger?" (16–16.45) Antworten darauf geben der Vorstand Manfred Pammer (Athos), Andrea Lang (Marketingchefin Münze Österreich), Florian Beckermann (Interessenverband der Anleger) und Johann Penzenstadler (Leiter der Region Oberösterreich/Bankhaus Spängler).