Rezession bleibt milde, aber es gibt Warnsignale

Viele Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaftskonjunktur in Österreich ab kommendem Jahr wieder normalisieren wird. In dieser positiven Grundeinschätzung stimmten alle fünf Diskutanten der abschließenden Talkrunde des OÖN-Geldtages überein. "Diese Rezession wird aller Voraussicht nach milde bleiben. Positive Wachstumsraten könnte es ab dem zweiten Quartal 2024 wieder geben", sagte Teodoro Cocca, Wirtschaftsprofessor für Asset Management an der JKU.