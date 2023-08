Finanzminister Brunner: "Die Banken sind gefordert"

Finanzminister Magnus Brunner (VP) reagierte am Mittwoch gegenüber den OÖNachrichten. „Die Zinsschere ist ein echtes Problem. Es ist zu begrüßen, dass sich auch Johannes Rauch als Konsumentenschutzminister des Themas annimmt“, so Brunner: „Derartige Verfahren dauern aber oft Jahre. Es braucht jetzt konkrete und rasche Lösungen im Sinne der Menschen, die dafür sorgen, dass Kredite leistbar bleiben und die erhöhten Zinsen auch an Sparerinnen und Sparer weitergegeben werden. Hier sind die Banken gefordert.“ Was die Banken genau machen sollen und ob sich die Forderung auf das gesamte Zinsgeschäft bezieht, ließ Brunner vorerst offen.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat eine Verbandsklage gegen die Branche eingebracht. Konsumentenschutzminister Johannes Rauch (Grüne) hatte, wie berichtet, am Dienstag mitgeteilt, den VKI damit beauftragt zu haben. Es geht um Gehaltskonten, bei denen aktuell Sollzinsen für Überziehungen zwischen 6,75 und 13,25 Prozent verrechnet werden, während die Habenzinsen null bis 0,1 Prozent betragen. Rauch wirft den Banken „unlautere Vorgangsweise“ vor.

In der Sparte Banken der Wirtschaftskammer wurde am Mittwoch noch über die aktuellen Entwicklungen beraten. Sparten-Geschäftsführer Franz Rudorfer sagte zu den OÖN: „Wir kennen die Klage noch nicht.“ Dass die Bank Austria nicht einmal reagiert habe, stimme nicht. „Sie hat am 7. Juli eine umfassende Stellungnahme an den VKI geschickt, von dem man seither nichts mehr gehört hat“, so Rudorfer.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens