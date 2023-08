So schnell geht’s, und man ist Teil des Vorwahlkampfs. Die Politik stürzt sich auf die "Abzocker" in den Banken, die keine Zinsen an Sparer weitergeben und unmoralisch hohe Gewinne einfahren, so die Erzählung. Dass man den Banken (wie anderen auch) auf die Finger schauen soll, ist richtig. Aber was aktuell abläuft, ist Populismus.