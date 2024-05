Energie AG steigt bei slowenischem Windkraft- und PV-Entwickler ein

Mit der Beteiligung an den Windkraft- und Photovoltaik-Entwicklungsprojekten in Slowenien setze man "ein klares Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit", betonte CEO Leonhard Schitter

Das teilte das Unternehmen nach erfolgtem Closing in einer Presseaussendung am Donnerstag mit. Die OÖNachrichten haben darüber bereits vor einem Jahr berichtet.

Die Projektgesellschaft solle Windkraft- und Photovoltaikparks in Slowenien mit einer Leistung von mehr als 180 Megawatt, davon rund 140 Megawatt bei Wind, entwickeln.

Weitere Gesellschafter der AAE Gamit sind die WIG Wietersdorfer Holding GmbH, die Alpen-Adria Energie GmbH, GAMIT Trgovina und die Ökoenergie Gruppe aus Wolkersdorf. Ziel ist die Entwicklung von je vier Windkraft- und PV-Standorten im Süden Sloweniens. Vor allem die Region Primorska hält man für sehr geeignet. Werden die acht Projekte realisiert, rechnet man mit einem Stromertrag von rund 360 Gigawattstunden pro Jahr, das entspreche dem Jahresstrombedarf von mehr als 100.000 Haushalten.

Neue strategische Ausrichtung

Das Vorhaben ist Teil der neuen strategischen Ausrichtung der EAG namens "Loop", die ihr Klimaneutralität bis 2035 bringen soll. Vorgesehen ist darin der Erneuerbaren-Ausbau großteils in Österreich, aber auch in Deutschland, Italien und Slowenien. Mit der Beteiligung an den Windkraft- und Photovoltaik-Entwicklungsprojekten in Slowenien setze man "ein klares Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit", betonte CEO Leonhard Schitter.

