Die fünf wichtigsten Fragen zum Digitalos

Warum sollten wir uns für den Digitalos bewerben?

Der Digitalos ist der offizielle Digital-Award des Landes Oberösterreich und eine große Auszeichnung. Außerdem gewinnt im Wettbewerb um Kunden und Fachkräfte Markenbildung in Unternehmen immer stärker an Bedeutung, hier kann der Digitalos auch einen guten Beitrag leisten. Zudem besteht die Möglichkeit, das Unternehmen oder Produkt einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Für die Gewinner der jeweiligen Kategorie loben die OÖN je 9000 Euro Medialeistung aus.

Wie kann man sich bewerben?

Die Bewerbung beim Digitalos ist nur online möglich, das Einreichformular ist im Internet unter www.digitalos.at abrufbar. Dort finden Sie auch allgemeine Informationen zum Digitalpreis und alle Details für die Einreichung, inklusive der vier unterschiedlichen Kategorien, in denen Sie sich bewerben können. Senden Sie uns auch bitte bis zu zehn Fotos, die Ihr Unternehmen oder Produkt am besten repräsentieren. Alle weiteren Infos auf der Digitalos-Homepage.

Wann ist Einsendeschluss?

Bewerbungen für den Digitalos 2022 sind unter digitalos.at bis spätestens Samstag, 3. September, möglich.

Wie erfolgt die Auswahl?

Aus den Bewerbungen treffen die OÖNachrichten und ihre Partner eine Vorauswahl – unterstützt werden sie dabei von Digital-Experten der Linzer Johannes Kepler Universität. Aus dieser Nominiertenliste wählt anschließend die Jury unter dem Vorsitz von Martina Mara, Professorin für Roboterpsychologie an der JKU, die Sieger. In der Sparte "Digitale Persönlichkeit" erfolgt die Kür durch die Leser der OÖNachrichten, die online auf nachrichten.at für ihren Favoriten abstimmen können.

Wann werden die Preisträger ausgezeichnet?

Die diesjährige Digitalos-Gala findet am 6. Oktober im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz statt.

Die Kategorien

1| Digitale Start-ups

In dieser Kategorie werden junge Unternehmen gesucht, die eine einzigartige Idee haben, über ein rasch skalierbares Geschäftsmodell verfügen und attraktiv für Investoren sind. Damit heben sie sich von anderen Firmen ab. Im Vorjahr gewann „neoom/Ntuity“.

2| Digitale Persönlichkeit

Bekannt auf YouTube, Instagram oder Facebook: In dieser Sparte zeichnen die OÖN Personen aus, die im Internet viele Menschen erreichen. Es ist die Kategorie, die unsere Leser bestimmen. 2020 gewann Anita Moser mit ihrem Foodblog „Linz isst“.

3| Digitale Transformation

Unternehmen, die ein analoges in ein digitales Geschäftsmodell gewandelt haben, kommen hier vor den Vorhang. Gesucht werden Firmen, die sich von anderen abheben und ein sicheres Zukunftskonzept entwickelt haben. Im Vorjahr siegte Tilo.

4| Digitales Engagement

In diesem Jahr gibt es mit dem „Digitalen Engagement“ eine neue Kategorie. Sie ist gedacht für Vereine, Institutionen, Netzwerke oder auch Gruppen, die sich durch ihr digitales Engagement für die Gesellschaft hervorgetan haben.

5| Digitale Pionierleistung

In dieser Sparte wird eine Person geehrt, die die Digitalisierung in Oberösterreich mit außergewöhnlichen Leistungen wesentlich geprägt hat. Diese Auszeichnung bestimmt die Jury. Im Vorjahr sicherte sich Christa Sommerer diese Auszeichnung.